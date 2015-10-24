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السلطات اليمنية تنفى صحة أنباء استقدام قوات من كولومبيا إلى عدن

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السلطات اليمنية تنفى صحة أنباء استقدام قوات من كولومبيا إلى عدن السلطات اليمنية تنفى صحة أنباء استقدام قوات من كولومبيا إلى عدن
نفت قيادة المنطقة العسكرية اليمنية الرابعة بمحافظة عدن جنوبى البلاد اليوم صحة ما تردد عن نية التحالف العربى استقدام قوة من الجيش الكولومبى إلى عدن متخصصة فى قتال الجماعات المسلحة.

وقالت مصادر فى قيادة المنطقة فى تصريح لصحيفة عدن الغد الالكترونية أنها لم تتلق أى تأكيدات عن نية التحالف استقدام قوات أجنبية فى عدن وأن تواصلها مؤخرا بقيادة قوات التحالف انتهى بنفى هذه الأخبار.
>وأوضحت المصادر أن عملية دمج المقاومة الجنوبية فى الجيش ستتم قريبا.. وأشارت إلى أن تأمين عدن ستتولاه قوة أمنية من أبناء محافظات الجنوب بشكل كامل وقوامها 6000 فرد.

كانت وسائل إعلام يمنية قد نقلت عن إذاعة آر سى إن الكولومبية أن 800 من عناصر الجيش فى كولومبيا المتخصصين فى قتال الجماعات المسلحة سيصلون الى عدن للمشاركة ضمن القوات العربية - حسب الإذاعة - فى محاربة الجماعات المسلحة وأن هذا الاتفاق قد تم مع الجنود بصفة شخصية بعيدا عن .
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مصر 365

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