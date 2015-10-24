الإندبندنت تزرع الفتنة وتزعم: محاولات بين أشقاء الملك سلمان للإطاحة به

فى إطار محاولات الصحف الغربية لزرع الفتنة وزعزعة استقرار المنطقة العربية الصامدة فى وجه التهديدات الإرهابية المتزايد نشرت اليوم صحيفة الإندبندنت البريطانية تقريرًا يزعم تخطيط 8 من أشقاء الملك الحالى للسعودية "سلمان بن عبد العزيز" للإطاحة به وجلب شقيقه الأصغر "أحمد بن عبد العزيز" ليحل محله، وقالت الصحيفة البريطانية، نقلا عن أمير منشق لم تذكر اسمه لدواع أمنية أن هناك توجها بالقصر الملكى لتغيير الملك الحالى سلمان (79 عاما) وجلب شقيقه الأصغر الأمير "أحمد بن عبد العزيز" (73 عاما) ليمسك مقاليد المملكة.

وأدعت الصحيفة البريطانية أن المخطط ينتظر دعم السلطة الدينية بالسعودية والمتمثلة فى العلماء، زاعمة أن 75% منهم يوافقون على تغيير الملك الحالى "سلمان"، نقلا عن الأمير المنشق.

وواصلت الصحيفة على لسان الأمير المنشق زاعما أن الملك سلمان يعانى من متاعب صحية، من ضمنها الزهايمر، كما أن تعييناته جلبت الكثير من المشاكل على المملكة، مثل الحرب المكلفة على اليمن التى تهدد أمن السعودية وفقا للأمير المنشق، والتى أثارها وزير الدفاع الشاب وولى ولى العهد نجل الملك سلمان "محمد بن سلمان"، مهددا ما تمتلكه السعودية من احتياطى العملة الأجنبية نتيجة انخفاض أسعار الوقود.

وأشار الأمير المنشق أيضا فى معرض حديثه إلى ما حدث بموسم الحج هذه السنة بسبب سوء إدارة الملك الحالى، على حد قوله.

وزعمت الصحيفة أن الأمير المرغوب فى توليه السلطة بالسعودية "أحمد بن عبد العزيز" وأنه يحظى بموافقة أشقائه والعديد من رجال الدين لما يتمتع به من هدوء وحكمة وعقل متفتح، فهو يجيد الإنجليزية وحاصل على الماجستير بالعلوم السياسية من إحدى الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الأمير "أحمد بن عبد العزيز" قد تولى منصب مساعد وزير الداخلية من 1975 حتى 2012، قبل أن يصبح وزير الداخلية فى 2012 ليتخلى عن منصبه بعد عدة أشهر فقط.

وزعمت الصحيفة البريطانية نقلا عن الأمير المنشق أن "أحمد بن عبد العزيز" ترك منصبه بسبب خلافه مع المملكة ومحاولته لإدخال إصلاحات على نظام العدالة بالمملكة، وتوسيع هامش حرية التفكير والإفراج عن المساجين السياسيين الذين لا يمتوا بصلة إلى الإرهاب.

وأضاف الأمير المنشق أن سيناريو الملك "سعود بن عبد العزيز" الذى ترك منصبه كملك عام 1964 بعد أن رفضه أغلبية أشقائه والسلطة الدينية قد يتكرر مع الملك الحالى "سلمان".

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