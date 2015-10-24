أبو مازن لكيرى:يجب على إسرائيل الالتزام بالحفاظ على الوضع التاريخى بالقدس

التقى رئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، اليوم السبت، وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، فى العاصمة الأردنية عمان، وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية فى تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن أبو مازن استمع إلى بعض الخطوات، التى يسعى كيرى للقيام بها مع الجانب الإسرائيلى.

وأشار أبو ردينة إلى تأكيد أبو مازن خلال اللقاء على أن القدس والمقدسات والحفاظ على الوضع القائم التاريخى، ووقف اعتداءات المستوطنين، يجب أن تكون الخطوات الأولى، التى يجب أن يقوم بها الجانب الإسرائيلى، قبل أى عمل، مشدداً على أن المطلوب من الحكومة الإسرائيلية الالتزام بالاتفاقات الموقعة، وقال: "سنرى إذا ما كان الجانب الإسرائيلى سيقوم بأية إجراءات جدية، حتى يمكن التعامل معه".

وحضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ونبيل أبو ردينة، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.