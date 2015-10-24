أوروجواي تستعيد مهاجمها بعد انتهاء إيقافه قبل مواجهتي تصفيات المونديال

(إفي): عاد المهاجم الأوروجوائي إدينسون كافاني اليوم إلى قائمة منتخب بلاده لكرة القدم إثر انتهاء العقوبة المفروضة عليه بعد واقعة ربع نهائي كوبا أمريكا، ليكون متاحا أمام أوسكار تاباريز، المدير الفني لـ"السماوي" في مواجهتي الإكوادور وتشيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

واستدعى تاباريز 24 لاعبا في القائمة التي خلت من اللاعبين المحليين، استعدادا لمواجهتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا.

وأبرز المستجدات التي طرأت على القائمة عودة كافاني الذي غاب عن المواجهتين السابقتين إثر العقوبة التي فرضت عليه بعد دفع التشيلي جونزالو خارا، بعد أن قام الأخير بحركة غير أخلاقية بحق مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا، والذي انتهى لصالح "لاروخا" اللاتينية.

ومن المقرر أن يحل المنتخب الأوروجوائي ضيفا على نظيره الإكوادوري في 12 من الشهر المقبل، قبل أن يستضيف تشيلي في 17 من نفس الشهر.

ويستمر غياب نجم برشلونة الإسباني، لويس سواريز عن المنتخب الأوروجوائي خلال المباراتين المقبلتين بسبب العقوبة التي فرضت عليه إثر قيامه بعض المدافع الإيطالي جيورجيو كيليني في مونديال البرازيل 2014.

كما شملت القائمة لاعب وسط ميدلزبرة الإنجليزي، كريستيان ستواني، على الرغم من الآلام العضلية التي تعرض لها خلال أول مباراتين للمنتخب أمام بوليفيا وكولومبيا في مشواره بالتصفيات.

وتضم القائمة كلا من: حراسة المرمى: فرناندو موسليرا (جالاتا سراي التركي) ومارتين سيلفا (فاسكو دا جاما البرازيلي) ورودريجو مونوز (ليبرتاد الباراجوائي).

الدفاع: ماكسيميليانو بيريرا (بورتو البرتغالي) وايميليانو فيلاسكيز (خيتافي الإسباني) وخوسيه ماريا خيمينيز ودييجو جودين (أتلتيكو مدريد الإسباني) وجاستون سيلفا (تورينو الإيطالي) ومارتين كاسيريس (يوفنتوس الإيطالي) وسباستيان كواتيس (سندرلاند الإنجليزي).

خط الوسط: ألفارو بيريرا (استوديانتس الأرجنتيني) وجيورجيان دي أراسكايتا (كروزيرو البرازيلي) وكريستيان رودريجز (اندبندينتي الأرجنتيني) ونيكولاس لوديرو (بوكا جونيورز الأرجنتيني) وألفارو جونزالز (أطلس المكسيكي) وايخيديو أريفالو ريوس (تيجريس المكسيكي) وكارلوس سانشيز وكاميلو مايادا (ريفربليت الأرجنتيني) وماتياس كوروخو (أونيفرسداد دي تشيلي).

الهجوم: دييجو رولان (بوردو الفرنسي) وجوناثان رودريجز (ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني) وأبيل ارناندز (هال سيتي الإنجليزي) وكريستيان ستواني (ميدلزبره الإنجليزي) وادينسون كافاني (باريس سان جيرمان الفرنسي).