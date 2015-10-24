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كلوب: لا أمتلك لاعبي برشلونة في فريقي

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كلوب: لا أمتلك لاعبي برشلونة في فريقي كلوب: لا أمتلك لاعبي برشلونة في فريقي

رد يورجن كلوب مدرب ليفربول على انتقادات البعض بأنه لا يمتلك لاعبين عالميين في فريقه بعد التعادل على ملعبه ضد روبن كازان الروسي بهدف لمثله في الدوري الأوروبي.

وتولى كلوب قيادة ليفربول خلفا للمقال برندان رودجرز وتعادل خارج ملعبه في الدوري أمام توتنام 1-1 في مباراته الأولى قبل يخوض أول لقاء له على ملعب أنفيلد الخميس.

وانتقد بعض المحللين كلوب بعد تعادل ليفربول المخيب ضد روبن كازان وكانوا يتوقعون منه أن ينجح في تحسين أداء الفريق فور قدومه نظرا لخبرته الكبيرة.

وحقق كلوب الدوري الألماني مرتين مع فريقه السابق بروسيا دورتموند الذي خسر معه نهائي دوري أبطال أوروبا 2013 أمام بايرن ميونيخ.

وقال كلوب للصحفيين:"كلكم تعلمون أن كرة القدم ليست تلك اللعبة التي تستطيع استخدام خطة عبقرية فيها بدون لاعبي برشلونة أو بايرن".

وأضاف "ضد كازان تلقينا هدفا من خطأ دفاعي لكن هناك أخطاء أكبر في كرة القدم. المباراة لم تكن سهلة وممتعة بعدما سجلوا ذلك الهدف".

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