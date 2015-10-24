بالصور.. شيعة العراق يواصلون طقوس الإحتفال بيوم عاشوراء

أحيا العراقيون الشيعة اليوم مراسم "ذكرى عاشوراء"، فى اربيل، عاصمة اقليم كردستان فى شمال العراق، و ذلك فى ذكرى وفاة الإمام الحسين، حفيد الرسول ، الذى قتل على يد جيوش يزيد قرب كربلاء> احتشد آلاف الزوار بملابسهم السوداء عند مرقد الإمامين يستمعون من خلال مكبرات الصوت، إلى سيرة واقعة الطف حيث قتل الحسين . و اعلنت المرجعية الشيعية العليا بزعامة على السيستاني اليوم الجمعة ان مدن العراق ستشهد يوم غد السبت انطلاق مسيرات حزن بمناسبة ذكرى مقتل الامام الحسين بن علي حفيد الرسول الكريم في واقعة الطف قبل اكثر من 1400عاما في مدينة كربلاء.> وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجعية الشعية العليا في مدينة كربلاء خلال خطبة صلاة الجمعة في صحن الامام الحسين المكتظ بالألاف من المصلين اليوم الجمعة، "تنطلق في العراق يوم غد مسيرات العزاء في ارجاء البلاد لمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسين وثلة انصاره في مشهد عظيم يعبر عن مواساة المؤمنين في واقعة الطف العظيمة".> ودعت المرجعية العراقيين الى "اقامة مراسم هذه المناسبة بما تحمله من قدسية وتنظيمها بشكل لا يؤدي الى حدوث اي خرق أمني والحرص على اقامة الفرائض الدينية واداء الصلاة بموعدها واستلهام مبادئ حركة الامام الحسين الاصلاحية والعمل على تطبيقها في حياتنا وخاصة ما يتعلق بمقارعة العصابات الارهابية وتعزيز الدعم والاسناد للمقاتلين في جبهات القتال ورفع معنوياتهم".



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