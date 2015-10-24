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مدير أمن قنا ينفى العثور على جثة مريض نفسى منزوعة الأعضاء بقنا

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مدير أمن قنا ينفى العثور على جثة مريض نفسى منزوعة الأعضاء بقنا مدير أمن قنا ينفى العثور على جثة مريض نفسى منزوعة الأعضاء بقنا
نفى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا ما تردد عن العثور على جثة مريض نفسى بمركز قنا، ويدعى "حمدى طه" منزوعة الأعضاء، مؤكدا أن كل ما تردد عبارة عن شائعات لا أساس لها من الصحة .

وأضاف أنه لم يتم العثور على جثة لمريض نفسى بحسب ما ادعت بعض المواقع والتى قالت إنه تم نزع بعض الأعضاء منها، لافتا إلى أنه لم يتقدم أى أحد ببلاغ عن الواقعة من الأساس.

وطالب مدير الأمن وسائل الإعلام فى محافظة قنا بتحرى الدقة فى نقل المعلومات دون وجود دليل قاطع وخاصة فى الأخبار التى من شأنها إثارة الخوف والرعب فى نفوس الأهالى من وجود لصوص للأعضاء البشرية فى المحافظة.

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مصر 365

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