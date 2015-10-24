محافظ دمياط : ترقية 131 موظف بالتربية والتعليم

وافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ، على نقل عدد 131 من شاغلى المجموعة النوعية التخصصية للتعليم الى وظائف المعلمين المقابلة لدرجاتهم المالية والذين إستوفوا كافة الشروط المطلوبة لنقلهم على وظائف مقابلة لدرجاتهم المالية.

وبناءً على إختبارات الصلاحية للمعلمين للتسكين على وظائف الكادر وعلى مذكرة أ د مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين وبعد مراجعة البيانات بالتنظيم والإدارة.

وقد وافق المحافظ على نقل :شاغلوا درجة مدير عام إلى وظيفة معلم خبير وعددهم 1،شاغلوا الدرجة الأولى إلى وظيفة معلم أول أ وعددهم 23،شاغلوا الدرجة الثانية إلى وظيفة معلم أول وعددهم 23،شاغلوا الدرجة الثالثة إلى وظيفة معلم وعددهم 84 ،وقد وافق المحافظ على منحهم بدل الاعتماد المقرر قانونيا اعتبارا من الشهر التالي لصدورالقرار.