وزير التموين: تطوير228 مجمعا استهلاكيا فى الإسكندرية

أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة قد قامت بتطوير وافتتاح 228 مجمعا استهلاكيا بالإسكندرية.

وأضاف "حنفى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش جولته بالإسكندرسة لافتتاح عدد من المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية، أن الأهم من العدد هو نوعية الخدمة المقدمة إلى المواطن، مؤكدا أن الوزارة تستهدف الوصول إلى المواطن البسيط بأقل الأسعار وبشكل مناسب يليق بآدميته، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على إلغاء الصورة العالقة فى أذهان المواطنين من أن الخدمة مخفضة الأسعار لابد أن تقدم بشكل سيئ.

وشدد الوزير أن الأسعار المقدمة من خلال أفرع المجمعات الاستهلاكية تختلف بشكل كبير عن الأسوق الخارجة وبنسبة فروق الأسعار من سلعة إلى أخرى، موضحا أن الوزارة توفر أيضا فرص عمل للشباب من خلال السماح بفتح منافذ بيع سلع غذائية بمشروع جمعيتى، وتقديم قروض من دعم فنى من شركة المجمعات الاستهلاكية.

من جهة أخرى، أكد وير التموين أن الشتاء المقبل لن يشهد أزمة فى نقص البوتاجاز، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع وزير البترول لتفادى حدوث تلك الأزمة، وحول أزمة صرف المستحقات المالية لأصحاب المخابز، قال الوزير إنه لا يوجد أزمة حاليا حيث يتم الصرف بشكل آلى عن طريق البنوك.