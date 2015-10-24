مفاجأة.. كتب الدراسات الاجتماعية والعلوم لم تصل طلاب الإعدادية بالمنيا

كشف اجتماع مجلس أمناء مدرسة ريدة الإعدادية عن مفاجأة كبيرة، وهى عدم وصول كتاب الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الثانى الإعدادى وكتاب العلوم للصف الأول الإعدادى حتى الآن.

وأكد مجلس الأمناء، أنهم خاطبوا الإدارة التعليمية أكثر من مرة خوفا من تكرار ما حدث العام الماضى من عدم استلام الطلاب لكتاب الدراسات الاجتماعية حتى نهاية العام الدراسى، لافتين إلى أن هناك شكاوى كثيرة من قبل أولياء الأمور بسبب عدم تسليم الكتاب المدرسى لأبنائهم، مشيرين إلى أن المدرسة فى حاجة ماسة إلى مدرس رياضيات، نظرا لوجود عجز فى تلك المادة يهدد مستوى الطلاب.

ومن ناحيته، قال رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، إن جميع الكتب التى لم يتم تسليمها للطلاب فى المرحلة الإعدادية منها كتاب الدراسات الاجتماعية والعلوم، سوف يتم تسليمهم يوم الاثنين القادم، وأنه تمت مخاطبة جميع المدارس لإرسال الكتب الناقصة لتسليمها للطلاب فور وصولها.

وأضاف عبد الحميد أنه يتم سد العجز فى المدارس بشكل فورى، لأنه حق الطالب علينا توفير المدرسين.