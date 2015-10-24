ضبط 7 قضايا مخدرات بحوزة متهمين بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنيه بالمنيا من ضبط 7 قضايا مواد مخدرة بحوزة متهمين عبارة عن 400 جرام حشيش و47 قرص مخدر ويرنجه لمخدر الريفوتريل.

تلقي اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا ، اخطارا من اللواء محمود عفيفي مدير البحث الجنائي يفيد ضبط كلا من محمد م ا 24 سنه عاطل وانور م ا 30 سنه عاطل وبحوزتهما 20 قطعة متوسطة الحجم من نبات الحشيش المخدر تزن حوالي 350 جرام.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 12554 لسنة 2015 اداري قسم المنيا، كما تم ضبط احمد ع ع 25 سنه عاطل من بني مزار وبحوزته قطعة صغيره الحجم لمخدر الحشيش تزن حوالي 20 جرام بقصد التعاطي ،وتحرر عنها المحضر رقم 23005 لسنة 2015 جنايات بني مزار فيما تم ضبط منصور ج ي 25 سنه من بني مزار وبحوزته 74 قرص مخدر مختلف الانواع بقصد الاتجار وتحرر عن الواقعة المحضر رقم رقم 32765 لسنة 205 جنايات مركز بني مزار.

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القبض علي 3 متهمين في قضايا جنائيه بالمنيا

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كما تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط 3 متهمين في قضايا قتل وشروع في قتل ومقاومة سلطات.

تلقي اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا أخطارا من ادارة البحث الجنائي بضبط كلا من محمد امين محمد 52 سنة صاحب مخبز ومقيم ببندر ديرمواس والمطلوب ضبطة واحضارة في القضية رقم 2136 لسنة 2015 ادري ديرمواس قتل وايمن لملوم حسن 35 سنة فلاح ومقيم بقرية ابو قلته بمركز ملوي والمطلوب ضبطة واحضارة في القضية رقم 397 لسنة 2013 اداري مركز ملوي مقاومة سلطات وميلاد فايز لويز 33 سنة فلاح ومقيم بقرية دير ابو حنس بمركز ملوي والمطلوب ضبطة واحضارة في القضية رقم 3210 لسنة 2014 اداري مركز ملزوي شروع في قتل.

ضبط 6 قطع سلاح ناري بدون ترخيص و27 طلقة ناريه

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كما تمكنت الأجهزة الأمنيه بالمنيا من ضبط 7 قطع سلاح ناري بدون ترخيص بحوزة متهمين بالمنيا.

تلقي اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، اخطارا من اللواء محمود عفيفي مدير البحث الجنائي يفيد ضبط 6 قطع سلاح ناري بدون ترخيص عبارة عن 3 بندقية خرطوش و3 فرد خرطوش بالاضافة الي 27 طلقة ناريه.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة المنيا م قد تمكنوا من ضبط تقي ع ع 47 سنه مقاول وعماد ع ق 28 سنه دبلوم من مركز المنيا حال استقلالهما السيارة رقم 5627 ن ل ج ملك وقيادة الاول وبحوزتهما 2 بندقية خرطوش متعددة الطلقات بقصد الاتجار وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2244 لسنة 2015 اداري قسم المنيا الجديدة.