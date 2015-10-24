السيطرة على حريق هائل بـ4 حظائر للماشية فى المنوفية دون إصابات بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية من السيطرة على حريق هائل فى 4 حظائر للماشية بقرية أبو سيطة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، نتيجة إلقاء أحد المارة سيجارة مشتعلة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء خالد بيبرس، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بالسيطرة على حريق هائل بـ4 حظائر للماشية بقرية أبو سيطة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، نتيجة إلقاء أحد المارة سيجارة مشتعلة، ولم ينتج عنه ثمة إصابات بشرية، واحترق سقف الحظائر،

>تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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