"تعليم القليوبية" تحيل 20 مدير مدرسة للتحقيق بسبب الإهمال

أحالت ألفت فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، 20 مدير مدرسة للتحقيق بعدد من الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة، عقب سلسلة من الجولات المفاجئة التى قامت بها وكيل الوزارة بتلك المدارس.

وكشفت جولات وكيل الوزارة وجود العديد من السلبيات، ففى مدرسة طحانوب الإعدادية المشتركة بشبين القناطر، وأحالت وكيل الوزارة مدير المدرسة وعددًا من المعلمين للتحقيق بسبب تفشى ظاهرة الدروس الخصوصية وعدم تفعيل المجموعات المدرسية وعدم وجود دفتر الغياب ووجود مدرسين خارج المدرسة برفقة عدد من الطلاب الهاربين ووجود مقاعد وديسكات متهالكة ومحطمة وعدم وجود لوحات بمواصفات أجهزة الحاسب الآلى، وعدم وجود طلاب بالصف الثالث وعدم وجود نشرة للمصروفات ووجود سخانات شاى داخل غرفة الأخصائى الاجتماعى وعدم وجود زائرة صحية، إلا ليومين فقط، وعدم وجود حجرة مخصصة لها ووجود المدير فى إجازة اعتيادية دون عمل تفويض لوكيل المدرسة وعدم قدرته على إدارتها.

كما أحالت وكيل الوزارة إدارة مدرسة طوخ الثانوية بنات والجلاء الابتدائية بطوخ بسبب الإهمال ووجود قمامة حول المدارس، ووجود أحبال غسيل معلق عليها ملابس بجوار سور المدرسة ووجود عبارات مسيئة على جدران الفصول والسلالم، وعدم استلام الكتب ببعض المواد وعدم تعليق لائحة الانضباط بمكان واضح.

وقررت ألفت فرغلى التحقيق مع عدد من مديرى المدارس، ومنها كفر شكر الابتدائية والإعدادية بنات و25 يناير الرسمية للغات والتجارة المشتركة وبنها الثانوية بنات وقها الثانوية المشتركة وسمير ناصف الإعدادية المشتركة ببنها وسعد زغلول الإعدادية وعرب الغديرى بطوخ وكفر شكر الابتدائية، بسبب وجود عدد من المخالفات، ومنها وجود كثافات بالفصول وقيد أطفال دون الرجوع للمديرية ووجود موتوسيكلات بأحواش المدرسة وعدم تفعيل نظام المحاضرات ببعض المدارس الثانوية واستخدام العقاب البدنى للتلاميذ داخل الفصول.