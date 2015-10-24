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مسيرة لطلاب الثانوية بالسويس ضد الغياب الإلكترونى والـ10 درجات

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مسيرة لطلاب الثانوية بالسويس ضد الغياب الإلكترونى والـ10 درجات مسيرة لطلاب الثانوية بالسويس ضد الغياب الإلكترونى والـ10 درجات
نظم عدد من طلاب الثانوية العامة بالسويس، منذ قليل مسيرة بالقرب من محيط الديوان العام وشارع الشهداء بحى السويس مردين هتافات ضد وزير التربية والتعليم، وقرار أخذ الغياب بشكل إلكترونى يوميا وقرار منح الـطلاب 10 درجات من قبل المعلمين فيما يتعلق بالحضور والانضباط.

ورفع المحتجون لافتات ضد قرار وزير التعليم، مطالبينه بالعدول عنها، لأنها لا تحقق العدالة وتضع مصيرهم بين يدى المعلمين والابتزاز منهم لأخذ الدروس الخصوصية عند هؤلاء - على حد وصف الطلاب.

شارك فى المسيرة عدد كبير من الطالبات من عدد من المدارس المختلفة، من بينها مدرسة الشهيدة شادية سلامة والعاشر من رمضان، وطلاب وطالبات من المدارس الخاصة والتجريبية.

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مصر 365