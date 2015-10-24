100 تاكسي للشباب من الصندوق الاجتماعي وتحيا مصر بأسيوط

قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ان نصيب المحافظة من مبادرة تشغيل الشباب التي اعلنها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بلغ عدد 100 تاكسي سيتم منحهم التراخيص من خلال المبادرة لابناء المحافظة وذلك من خلال تقديم قرض ميسر والاختيار بقرعة علنية وطبقا للشروط التي تم وضعها مسبقا.

وكان الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق تحيا مصر قد أعلنا عن مشروع سيارات تاكسي ومن شروطه ان تكون قيمة المساهمة الذاتية 23 ألف و700جنيه وتبلغ فترة السداد 6 سنوات متضمنة فترة سماح شهر بحيث تكون سعر الفائدة المطبق 5% ثابتة مضيفاً أن شروط التقدم للحصول على التاكسي ( ألا يقل السن 30عاماً ولا يزيد عن 45عاماً ، وألا يكون المتقدم حاصلاً على أية قروض سابقة من الصندوق الاجتماعي للتنمية ، وألا يكون للمتقدم دخل ثابت ولا يمتلك دخل ثابت ولا يمتلك أية سيارة ملاكي أو أجرة ، وألا يكون ملتزماً بسداد أقساط سيارة أخرى فضلاً عن وجود ضامن للمقترض).

وعلى المتقدمين المنطبق عليهم الشروط تقديم صورة لبطاقة الرقم القومي للضامن والمتقدم ، ومستند إثبات محل الإقامة لكل من المتقدم والضامن (عقد إيجار / تمليك محل الإقامة ، إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه) حديث لم يتعد عليهم 3سنوات ، رخصة مهنية سارية من الدرجة الثالثة كحد أدنى ، طابعة من التأمينات الاجتماعية ، صحيفة للحالة الجنائية حديثة لم يمر عليها أكثر من شهر ، شهادة صادرة من مصلحة الضرائب التابع لها المتقدم تفيد أنه ليس له أي ملف ضريبي ، شهادتا بروتستو وعدم إفلاس عن 3سنوات سابقة ).

رفع 60 طن مخلفات لتطهير ترعة الدلجاوي بديروط

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>كما قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط أنه تم الانتهاء من أعمال تطهير ترعة الدلجاوي التي تمر بقرى مركز ديروط والتي ظهر في البعض منها "3 قرى هي ابوكريم ودشلوط ونجع خضر " اعراض مرضية متشابهة على عدد من الحالات وصل الى 195 حالة تم شفاء معظمها وتتلقى حاليا 39 حالة العلاج في مستشفيات وزارة الصحة بمحافظة أسيوط.

وقال محافظ أسيوط انه بالتعاون مع الري في المنيا وأسيوط تم تطهير ترعة الدلجاوي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار الأمراض والأوبئة بين المواطنين والحد من تلوث المجرى المائي وضمان جودة نوعية للمياه لتلبية كافة الاحتياجات التي تستخدم بها.

وأشار أيمن محروس رئيس مركز ومدينة ديروط الى أن ترعة الدلجاوي تروي 5 قرى بمركز ديروط هي (بانوب ـ الكوديه ـ كمبوها ـ ساو ـ نزله ساو ـ دشلوط ) حيث تمتد على مسافة 20 كيلو متر بطاقة استيعابية حوالي 481 ألف و600متر مكعب موضحاً أنه تم استخراج أكثر من 60 طن مخلفات من عمليات التطهير بهذه الترعة حتى الآن وجاري استكمال التطهير.

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ورش عمل وتدريبات لرفع كفاءة العاملين بالادارة المحلية وتطوير الية العمل

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قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط في تصريحات صحفية له اليوم انه تم وضع خطة عمل مستقبلية لعام 2016 ليتم إدراجها بوحدة تطوير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية عن طريق وحدة دعم اللامركزية بمحافظة أسيوط بهدف تقديم التدريبات الازمة لرفع كفاءة العاملين بالادارة المحلية وتطوير الية العمل بها.

وأضاف بان الخطة تضمنت ورش عمل لرؤساء المراكز والمدن ومديري التخطيط والمتابعة ومديري الشئون المالية والمجتمع المدني علي مستوي المحافظة.

وقال فتحي صلاح عامر مدير وحدة دعم اللامركزية بديوان عام المحافظة انه سيتم عقد ورشه عمل عن التخطيط بالمشاركة المجتمعية والتي تهدف إلي القدرة علي إعداد خطة التنمية المحلية ومتابعتها وكيفية الحفاظ علي مشروعات التنمية المحلية لخدمة المواطنين ، بالإضافة إلي دور المجتمع المدني في المشاركة المجتمعية وتحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات للمواطنين وتنفيذها.

وأشار إلي انه سيتم تدريب رؤساء المراكز والمدن ومديري التخطيط والمتابعة والشئون المالية علي مستوي المحافظة وتعريفهم بأهمية التخطيط المحلي وأدواته وتطبيق اللامركزية بمنهجية واضحة مضيفا انه سيتم أيضا عقد ورشة عمل عن اللامركزية المالية في قطاع التنمية المحلية والهدف منها القدرة علي العمل باللامركزية المالية في تنفيذ مشروعات التنمية المحلية طبقا للأولويات المتاحة لخدمة المواطن وتعريف المتدربين بتوزيع الاعتمادات الحكومية لقطاع التنمية المحلية علي الوحدات المحلية بالريف وتطوير خطط وموازنات التنمية المحلية.

وأوضح فتحي انه سيتم دراسة أهم المعوقات والمقترحات لتطبيق اللامركزية ورؤية مديري الخدمات لتذليل هذه المعوقات والوصول لأفضل النتائج وتطبيق اللامركزية علي مستوي المديريات الخدمية بأسيوط.

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