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وصول 990 طن كيماويات لميناء الأدبية

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وصول 990 طن كيماويات لميناء الأدبية وصول 990 طن كيماويات لميناء الأدبية
صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الادبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة سكاى بلوك و على متنها 990 طن كيماويات قادمة من سنغافورة .
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وصول 1323 راكب لميناء سفاجا
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>يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة مسرة و على متنها 1318 راكب و 21 سيارة و 11 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 102 شاحنة و 85 راكب و 5 سيارة .

على جانب اخر شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة الحرية و على متنها 52 شاحنة و 6 راكب كما تغادر العبارة مسرة و على متنها 923 راكب و 36 سيارة و 11 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 92 شاحنة و 11 راكب و السفينة نما اكسبريس و على متنها 56 شاحنة و 10 راكب .

وصول 830 راكب لميناء نويبع
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يشهد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 430 راكب و 2 سيارة و 11 شاحنة و السفينة سينا و على متنها 45 شاحنة .

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة و على متنها 400 راكب و 16 سيارة و 11 شاحنة و 2 باص جيت و السفينة سينا و على متنها 45 شاحنة كما غادر الميناء العبارة ايلة و على متنها 622 راكب و 5 شاحنة و 2 سيارة و السفينة سينا و على متنها 35 شاحنة .
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مصر 365