وصول 990 طن كيماويات لميناء الأدبية

وصول 1323 راكب لميناء سفاجا

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صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الادبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة سكاى بلوك و على متنها 990 طن كيماويات قادمة من سنغافورة .>يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة مسرة و على متنها 1318 راكب و 21 سيارة و 11 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 102 شاحنة و 85 راكب و 5 سيارة .

على جانب اخر شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة الحرية و على متنها 52 شاحنة و 6 راكب كما تغادر العبارة مسرة و على متنها 923 راكب و 36 سيارة و 11 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 92 شاحنة و 11 راكب و السفينة نما اكسبريس و على متنها 56 شاحنة و 10 راكب .

وصول 830 راكب لميناء نويبع

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يشهد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 430 راكب و 2 سيارة و 11 شاحنة و السفينة سينا و على متنها 45 شاحنة .

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة و على متنها 400 راكب و 16 سيارة و 11 شاحنة و 2 باص جيت و السفينة سينا و على متنها 45 شاحنة كما غادر الميناء العبارة ايلة و على متنها 622 راكب و 5 شاحنة و 2 سيارة و السفينة سينا و على متنها 35 شاحنة .

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