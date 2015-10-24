غالي يكشف.. لماذا عنف رمضان ' نجم مصر ' بشدة بعد وقوفه على الكرة

من أكثر لاعب في الزمالك كان يهابه لاعبي الأهلي قبل لقاء القمة الأخير الذي جمع بينهم في كأس السوبر المصري؟ عماد متعب مهاجم الفريق الأحمر يجيب.

وحل متعب ضيفا على قناة "سي بي سي" وسئل عن من هو أكثر لاعب في الزمالك كان يهابه لاعبي الأهلي قبل المباراة؟

وأجاب مهاجم النادي الأهلي قائلا:"ليس شخص معين".

وأوضح"نحن كنا نلاقي فريق الزمالك ككل وليس أفراد معينة، والزمالك كله لديه العديد من اللاعبين الجيدين".

وأتم"كنا نركز على مواجهة فريق كامل والخروج بنتيجة إيجابية".

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