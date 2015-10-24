الإسماعيلي ينهي أزمة محمد صبحي بعد اعتذاره

قدم محمد صبحي حارس الإسماعيلي اعتذاره للجهاز الفني بقيادة أحمد حسام ميدو بعد رفضه الجلوس احتياطيا في لقاء الدوري الأول الذي تغلب فيه الفريق على ضيفه الإنتاج الحربي بهدفين دون رد.

وقرر ميدو السماح لصبحي بالعودة لتدريبات الفريق وأكد سيد متولي القائم بأعمال مدير الكرة أن العقوبة المالية سارية كما هي على اللاعب.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على المقاولون العرب السبت في الجولة الثانية من الدوري وخرج صبحي من قائمة الفريق التي أعلنها ميدو الجمعة.

ولعب صاحب الـ34 عاما 14 موسم في الإسماعيلي الذي عاد له بعد موسم قضاه لاعبا في صفوف سموحة.