قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين اثنين في جنين والخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، فلسطينيًا من مخيم جنين للاجئين، واقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين، شمال الضفة الغربية.

ونقلت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» عن مصادر محلية وأمنية فلسطينية قولها إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشاب يحيى تركمان، بعد أن داهمت منزله في مخيم جنين، واقتادته إلى جهة مجهولة، كما داهمت عدة منازل في مخيم جنين، وعاثت فيها فسادًا وخرابًا.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، وداهمت عدة منازل فيها، وحطمت أثاثها، واستجوبت ساكنيها.

وفي الخليل، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابًا فلسطينيًا من بلدة بيت اولا غرب المدينة، أثناء تواجده داخل أراضي 1948 واقتادته إلى جهةٍ غير معلومة.

وفي سياق آخر، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حواجزها العسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية، ومدخل بلدة سعير شمال شرق الخليل، وأوقفت سيارات الفلسطينيين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.