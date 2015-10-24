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تشييع الشهيد حمود العامري في العين

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تشييع الشهيد حمود العامري في العين تشييع الشهيد حمود العامري في العين

شيعت  منطقة  اليحر  بمدينة  العين  ظهر  اليوم  شهيدها  البطل حموده لي صالح العامري في موكب مهيب  محمولا  على أكتاف  رفاق  القوات المسلحة  وذوو  الشهيد  والأصدقاء حيث تمت الصلاة في  القوات  المسلحة  ثم  ووري الثرى في  مقبرة  الفوعة .

وجرت صباح اليوم المراسم العسكرية الخاصة للشهيد حمود علي صالح العامري من شهداء الوطن الأبطال حيث كان في المراسم عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وبعد إنتهاء المراسم أقلت طائرة عمودية تابعة لقيادة الطيران المشترك بالقيادة العامة للقوات المسلحة جثمان الشهيد إلى مدينة العين .

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد نعت في وقت لاحق أمس الشهيد والمشارك ضمن قوة التحالف العربي فى عملية اعادة الامل باليمن بقيادة المملكة العربية الشقيقة والذي كان يتلقى العلاج في إحدى المستشفيات بألمانيا.
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