تحرير 32 قضية تموينية فى حملة موسعة بسوهاج

تمكنت إدارة مباحث تموين سوهاج برئاسة العقيد محمد نصحى، مدير الإدارة، وبإشراف اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، من خلال حملات مكافحة الجرائم التموينية وتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية ومكافحة فساد الأغذية والسلع مجهولة المصدر، من ضبط "32" قضية تموينية.

منها ضبط هيثم ر ا ع 30 عاما صاحب محل محمول ويقيم دائرة قسم أول سوهاج لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر، وتم ضبط "10" قطع غيار محمول وتحرر المحضر رقم 7968 جنح قسم ثان سوهاج.

وتم ضبط محمد ن إ 46 عاما صاحب مخبز بلدى ويقيم دائرة مركز طما لعدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14617 جنح مركز طما، كما تم ضبط عائشة ا د 51 عاما صاحبة مخبز بلدى وتقيم دائرة مركز طما لعدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز تحرر عن ذلك المحضر رقم 14618 جنح مركز طما وتم ضبط "10" كجم شطة غير صالحة للاستهلاك الآدمى - وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14438 جنح مركز طما.

كمــــا تــــم ضبــــط "9" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و"1" قضية بيع سجائر بأزيد من السعر المقرر، و"2" قضية عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، و"3" قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، و"6" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و"3" قضايا عدم الاحتفاظ بسجل حركة الدقيق بالمخبز، و"1" قضية غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية، و"1" قضية توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و"2 " قضية عدم مزاولة النشاط أثناء مواعيد العمل الرسمية.

تــــم اتخاذ الإجراءات القانونيــــة قبل المضبوطيــن جـــارٍ الاستمرار فـى القيــــام بحملات مماثلـــــه.