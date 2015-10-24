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إصابة شخص فى إنهيار عقار بالإسكندرية

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إصابة شخص فى إنهيار عقار بالإسكندرية إصابة شخص فى إنهيار عقار بالإسكندرية
أصيب صاحب محل بكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم فى انهيار جزء من عقار غرب الإسكندرية .

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية ،بلاغاً من مأمور قسم شرطة كرموز بانهيار جزء من العقار رقم 24 حارة رحاب.

انتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحمايه المدنيه بمعداتهم ، و بالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مساحته 75 متر تقريباً "بناء قديم- حوائط حامله وأسقف خشبية " ملك ورثة حميدة ا س مكون من طابق أرضي وثلاث طوابق علوية " مشغول بالسكان عدا الطابق الأخير " وسقوط سقف غرفة بالطابق الأخير وجزء من سور سطح العقار.

أسفر ذلك عن إصابة رمضان ا م 22 سنة صاحب محل بالعقار المواجه بإشتباه كسر بالكتف الأيمن وسحجات متعددة بالجسم.

تم حجز المصاب بالمستشفى الرئيسي الجامعي للعلاج،وتم إخطار عمليات المحافظة وحى غرب.

وأشار مهندس الحى بإخلاء العقار من السكان دون المنقولات وتنبه على قاطنى العقار بما جاء بقرار مهندس الحى .

تحرر المحضر إدارى قسم شرطة كرموز وجاري العرض على النيابة .
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