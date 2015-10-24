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ضبط شبكة للأعمال المنافية للاداب بالإسكندرية

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ضبط شبكة للأعمال المنافية للاداب بالإسكندرية ضبط شبكة للأعمال المنافية للاداب بالإسكندرية
نجحت مباحث الاداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف التلوانى ، فى ضبط تمارس الأعمال المنافية للاداب.

وردت معلومات للعميد عادل سلام وكيل قسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد قيام مروة ن ع ا بإدارة شقة كائنة – بشارع القاهرة ،بمنطقة سيدى بشر قبلى دائرة قسم شرطة أول المنتزه لإعمال الدعارة باستقطاب النسوة الساقطات، وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز، مقابل أجر مادي تتقاضاه نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات ،تمكن الرائد عمرو نعيم من ضبط كل من مروة ن ع 29 سنة حاصله على دبلوم تجارة مقيمه دائرة القسم ، محكوم عليها فى القضية جنح القسم " تبديد " غيابياً بالحبس لمدة 6 أشهر "المأذون بضبطها "،و نهى ح م 24 سنة حاصله على بكالوريوس سياحة مقيمه دائرة القسم " ممارسة دعارة " ، و جميله م ج 30 سنة حاصله على دبلوم تجارة مقيمه دائرة القسم " ممارسة دعارة " ، و نصر ع ن 24 سنة عامل مقيم دائرة القسم " راغب متعه ".

وضبط بالشقة مبلغ 500 جنيهاً و 4 هاتف محمول و 4 واقى ذكرى و زجاجة خمر ،و تحرر المحضر جنح قسم شرطة أول المنتزه وجاري العرض على النيابه .
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