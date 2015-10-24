توقيع برتوكول تعاون بين مستشفتى بورسعيد والمنصورة الدولى

أكد اللواء مجدى نصر الدين أمين محافظ بورسعيد بأنه تم توقيع برتوكول تعاون بين مستشفتي بورسعيد العام والمنصورة الدولى للوصول إلى أفضل خدمة ورعاية طبية للمرضى .

وقال المحافظ أنه يسعى لتوفير الرعاية الطبية والعلاجية لتحسين مستوى الخدمة التى تقدم للمرضى البسطاء .

ومن جانبه اكد مجدى نصر الدين مساعيه لإنشاء وحدة جراحية للأورام بمستشفى بورسعيد العام لتوفير الراحة لمرضى السرطان من عناء السفر للمحافظات المجاورة .

ومن جهة اخرى أكد المحافظ أن الدكتور أحمد حلاوة أستاذ الجراحة بجامعة شيفلد أجرى 25 عملية إستئصال الغدة الدراقية لمرضى الفشل الكلوى ببورسعيد بالمجان تحت إشراف الجمعية العلمية لمرضى الكلى .