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وفاة ملكة جمال النمسا اثر سقوطها من أعلى الجبل

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وفاة ملكة جمال النمسا اثر سقوطها من أعلى الجبل وفاة ملكة جمال النمسا اثر سقوطها من أعلى الجبل

توفيت “إينا كاديتش” ملكة جمال النمسا السابقة اثر سقوطها من فوق طريق جبلي أثناء ممارستها الركض في مقاطعة “تيرول” التي تقيم بها.

ولفظت إينا  البالغة من العمر 26 عاما، وهي من أصل بوسني، أنفاسها الاخيرة في المستشفى بعد ثلاثة أيام من الحادث، جراء الاصابات التي لحقت بها عندما هوت من ارتفاع بلغ نحو 30 مترا من جبل “بيرجيزل” بالقرب من إينسبروك هذا الاسبوع.

وكانت إينا، الحاصلة على لقب ملكة جمال النمسا في عام 2013 ، قد نقلت إلى المستشفى في حالة حرجة بعدما أصيبت بجروح خطيرة في الرأس والرئة والحوض.

وبمجرد سقوطها على الارض تمكنت إينا، المولدة في أكتوبر عام 1989 في بيهاتش بالبوسنة والهرسك، من الاتصال بشقيقها وإبلاغه بالحادث قبل أن تدخل في غيبوبة. وقد استدعت والدتها فورا فرق الانقاذ التي نقلتها بمروحية إلى مستشفى إينسبروك، كما نقل موقع “ذا لوكال” الاخباري.

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