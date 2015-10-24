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قيادى بـ"النور" يستقيل من الحزب.. ويؤكد: أخطأت التقدير والظن

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قيادى بـ"النور" يستقيل من الحزب.. ويؤكد: أخطأت التقدير والظن قيادى بـ"النور" يستقيل من الحزب.. ويؤكد: أخطأت التقدير والظن
أعلن محمود معتوق القيادى بحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، ومرشح الحزب لانتخابات البرلمان بمحافظة قنا، عن استقالته من الحزب، مؤكدًا أنه أخطأ عندما انضم لحزب النور.

وقال "معتوق" فى نص استقالته التى نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أعتذر لأبنائى وبناتى وجميع أهلى الذين عارضوا انضمامى لحزب النور وأعترف أننى أخطأت التقدير والظن، وأعلنها لكم أنى أقدم عن طرقكم استقالتى من هذا الحزب".

وفى سياق متصل كشفت مصادر بحزب النور عن وجود حالة من الغضب داخل الحزب بسبب نتائج الجولة الأولى، من الانتخابات، وقرار الهيئة العليا للحزب بالاستمرار فى الانتخابات رغم وجود مطالبات كبيرة داخل الحزب بالانسحاب من الانتخابات.


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