هيئة المجتمعات تطرح مناقصتين فى بدر و"العاشر و"121 مقبرة فى 6 أكتوبر

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الأيام القادمة مناقصتين فى مدينتى بدر، والعاشر من رمضان، وتأتى هذه المناقصات فى إطار حرص الهيئة على تنمية وتطوير الخدمات، لخدمة سكان المدن الجديدة، كما تطرح الهيئة 121 مقبرة بنظام حق الإنتفاع فى مدينة 6 أكتوبر.

وقال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر ، فى بيان صحفى ، إنه سيتم طرح أعمال تنفيذ إمتداد الطريق الغربى المؤدى إلى طريق ( القاهرة – الإسماعيلية ) المار بمدينة هليوبوليس، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأشار المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه سيتم طرح أعمال تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة المرحلة الثانية، بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

من ناحية أخرى ذكر المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه سيتم طرح 121 قطعة أرض مقبرة بمساحة 40 م2 فى منطقة مقابر المسيحيين، وذلك بنظام حق الإنتفاع.