إطلاق #مجلس_محمد_بن_راشد_الذكي بإشراف سموه المباشر

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي " رعاهخ الله " اليوم #مجلس_محمد_بن_راشد_الذكي منصة متكاملة لتلقي الأفكار والاقتراحات والملاحظات بإشراف سموه المباشر http://www.mbrmajlis.ae/

وقال سموه في حسابه الرسمي على تويتر: " #مجلس_محمد_بن_راشد_الذكي سيضم 30 جهة ودائرة حكومية في دبي ..والأفكار والملاحظات ستكون محل تقدير واهتمام وهدفنا بناء المدينة الأفضل عالميا " ، مؤكدا : " مجالسنا التقليدية مفتوحة ومجالسنا الذكية مفتوحة، وكل من يريد أن يترك بصمة وأثر طيب في مدينة دبي فالميدان مفتوح له #مجلس_محمد_بن_راشد_الذكي " .

وشدد سموه على أن بناء المجتمعات هي عملية متواصلة من التحسين والتطوير، وندرك تماما أن الحكومة هي عضو في هذا الفريق وليست كل الفريق #مجلس_محمد_بن_راشد_الذكي .

وقد أطلق #مجلس_محمد_بن_راشد_الذكي حسابا رسميا للمجلس على تويتر @MBRMajlis