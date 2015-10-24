هانى المسيرى: حلول مطروحة لأزمة القمامة لاقت استحسان المسئولين

قال هاني المسيري محافظ الإسكندرية ، أن هناك مجموعة من الحلول المطروحة أزمة القمامة لاقت استحسان المسئولين وننتظر الدعم لتنفيذها خلال الفترة القادمة.

وأضاف المسيرى ،أن مشكلة القمامة مشكلة قومية تواجهنا جميعا ، مشيرا أنها تتلخص في إمكانيات محدودة وسلوكيات غير مناسبة وعدم وجود حل جذري لها وهو التخلص الآمن والكامل.

واوضح ان المحافظة عليها عبأ رفع 5000 طن قمامة يوميا بينما طاقة المعدات الموجودة لرفع نصف الكمية فقط و ينتج عن ذلك المظهر الذى لا يليق بعروس البحر الابيض المتوسط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد أول أمس لإدارة مخلفات الإسكندرية علي هامش ختام فاعليات ورشة العمل الخامسة لمشروع إستدامة المدن القديمة ( SMOT ) ضمن البرنامج الإقليمي متعددة الأطراف للتعاون عبر الحدود لدول حوض المتوسط والذي أقيم في الفترة من 20 - 22 أكتوبر الجاري بحضور وفود من الدول المشاركة بالمشروع من أسبانيا وإيطاليا والأردن وتونس بمشاركة الدكتور خالد فهمي وزير البيئة والسيد / فرانسيسكو خفير المدير التنفيذي لشركة Sadeco .

وتم عرض أهم المعوقات التي تواجهها منظومة النظافة وتتمثل في معوقات مالية وهي عدم توريد شركة الكهرباء لمستحقات المحافظة وعدم توافر تمويل لتوفير صناديق بشكل أسرع ، ومعوقات فنية وهي عدم توافر الخبرة الفنية لدى غالبية التنفيذيين بالأحياء ونقص عدد العمالة والسائقين للعمل على ٣ ورديات واستخدام موارد النظافة وكوادرها في مشروعات أخرى نظرا لندرة الموارد الميدانية ، ومعوقات اجتماعية وهي تعاون حراس العقارات مع النباشين وسوء سلوكيات بعض المواطنين بإلقاء القمامة من البلكونات وعلى قضبان السكك الحديدية وخط الترام وخارج الصناديق أو الكناتر حتى وهي فارغة

وأشار المسيري أن أهم ما في الحدث هو أن الحلول التي تم طرحها تم عرضها علي خبراء عالمين ومحليين ولاقت استحسان في الوزارات المختلفة وقال أنه تم تقسيم الإسكندرية إلي 4 أقسام وتم وضع نظام لمعرفة الخفايا والخبايا في كل عملية ومنها الإمكانيات والتدوير ومعرفة الآليات الموجودة وصيانة السيارات والمعدات ومقاولين الباطن والتقسيمات ما بين الشوارع والمواعيد.

وقال انه تم إستخراج مستندات التأهيل وتحديد جدول بمواعيد إعلان المناقصة ويفتح باب التقدم للشركات يوم الأحد القادم ٢٥ أكتوبر ولمدة شهر.

ويشمل المشروع فصل خدمة الجمع والنقل عن خدمة المعالجة وتنتهي مهمة شركة الجمع عند نقل القمامة إلى المحطة الوسيطة وتقسيم الإسكندرية على ٤ شركات جمع ونظافة ١٢٠٠ طن لكل شركة يوميا وكل مجموعة لها محطة وسيطة وتنفيذ خدمة الجمع المنزلي بنسبة ١٠٠٪ من المنازل والمحلات التجارية ، وتمتلك الشركة القمامة وتقوم بفرزها داخل المحطة الوسيطة الخاصة بمجموعة عملها وهي وحدها المسئولة عن بيع مفروزاتها حسب السوق لكل نوع من المفروزات ، واستخدام التكنولوجيا الحديثة للمتابعة والمراقبة اليومية للشركات مقدمة الخدمة مثل كاميرات المراقبة وخدمة ال GPS وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة التي تراقب عملية نقل وجمع القمامة بدقة.

وتوجه المحافظ في نهاية حديثه بالشكر لإدارة المؤتمرعلي اتاحة الفرصة للتعرف خلال فترة المؤتمر علي تجارب وخبرات الدول المشاركة بالمشروع في التعامل مع المشاكل التي واجهتهم موضحا ان مشكلة القمامة في قرطبة بأسبانيا تتشابة مع مشكلتنا واستطاعوا التغلب عليها.

وأكد علي أهمية المسئولية الاجتماعية للشركات ودورها في توعية المواطنين.