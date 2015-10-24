فصل 3 أفراد أمن بمجمع كليات سبرباي بجامعة طنطا

أصدر الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا قراراً بفصل 3 من أفراد شركة الأمن المتعاقد معها لتأمين بوابة مجمع الكليات بسبرباي، وخصم يومين ل 3 أفراد أمن آخرين، وخصم يوم للمشرف الإداري على البوابة لعدم تواجده وذلك في واقعة الاعتداء على طالب بكلية الهندسة لعدم وجود كارنيه الكلية معه.

جاء ذلك بعد تكليف من الدكتور عبد الحكيم للواء حلمي سيف النصر مدير أمن الجامعة بفتح التحقيق في الواقعة ومراجعة الاحداث التي تم تصويرها من خلال كاميرات المراقبة، وتم ارسال صورة من محضر التحقيق لعميد كلية الهندسة واتحاد الطلاب بالكلية.

ووجه رئيس الجامعة انذاراً شديد اللهجة لشركة الأمن المتعاقد معها لتأمين البوابات وتنظيم الدخول والخروج بحسن اختيار أفراد الأمن، والمعاملة الجيدة للطلاب لضمان عدم تكرار تلك الواقعة مرة أخرى مع تكثيف المراقبة لجميع بوابات الجامعة من خلال الكاميرات وعمل تقارير يومية مفصلة وعرضها عليه مباشرة.

وأكد الدكتور عبد الحكيم حرص الجامعة على أبنائها الطلاب وأمنهم وسلامتهم، وأن مثل هذه الأحداث الفردية لن تؤثر على العلاقة بين الأمن والطالب مضيفاً أنه لن يتوانى في محاسبة المخطئ مهما كانت سلطته، وحرصه على تقديم الدعم لكافة فئات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والعاملين ،مطالباً بضرورة ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍلأﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺣﻔﺎظاً ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

وفي نفس السياق وجه اتحاد الطلاب بكلية الهندسة الشكر للدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس الجامعة لحرصه الدائم على الحفاظ على كرامة الطلاب والاستماع لشكواهم والاستجابة السريعة لهم.