مجلس الوزراء يستجيب لـ"اليوم السابع" ويقرر علاج طفل شوهه حريق

"إحنا مش مصدقين نفسنا مكناش متخيلين إن عبد الرحمن ممكن حد يهتم بحالته ومش مصدقين إن بعد 24 ساعة بس مكتب رئاسة الوزراء يتصلوا بينا ويكونوا على اتصال يومى بنا لمتابعة حالة عبد الرحمن.. أخيرا حسينا إننا فى دولة وعندنا مسئولين"، بهذه الكلمات علق والدا الطفل عبد الرحمن الذى أصيب بتشوهات فى وجهه ويديه عقب نشوب حريق بمنزلهم لمحافظة الفيوم بعدما استجابت غرفة التدخل السريع التابعة لمكتب رئيس مجلس الوزراء للخبر الذى نشر بـ"اليوم السابع" بالصور حول حالة عبد الرحمن وحاجته للسفر للخارج لإجراء عملية جراحية.

أكدت والدة عبد الرحمن أنها فوجئت باتصال فى اليوم التالى لنشر الخبر فى "اليوم السابع" من مكتب رئاسة الوزراء أخبرها المتصل أنهم اطلعوا على الخبر وقرأوا تفاصيل حالة عبد الرحمن وأن هناك اهتماما كبيرا من المسئولين بحالة عبد الرحمن، وطالبها بالذهاب فى اليوم التالى إلى كلية الطب بجامعة عين شمس لمقابلة عميد الكلية لتوقيع الكشف الطبى على عبد الرحمن، وبالفعل فى التاسعة من صباح اليوم التالى تلقت والدة الطفل اتصال آخر من مكتب رئاسة الوزراء للتأكيد من ذهابهم فى الموعد وقابلهم عميد الكلية، واتصل برئيس قسم جراحة التجميل بالكلية وأرسلهم له فى عيادته الخاصة ووقع الكشف الطبى على عبد الرحمن وأخبرهم أنه يمكن أن يجرى لهم عملية ترقيع عن طريق الاستعانة بجلد من رقبته وترقيع وجهه، إلا أن والدة عبد الرحمن أكدت أنها أجرت العديد من هذه العمليات ولن تعرض ابنها لها مرة أخرى وأن مطلبها الوحيد سفره للخارج وقام المتصل من غرفة العمليات بمجلس الوزراء بإبلاغ والد عبد الرحمن ووالدته أنهم أصحاب القرار وترك لهم مهلة 24 ساعة لاتخاذ قرار حول إجراء العملية، وأنه فى حالة عدم موافقتهم لن يتخلوا عنهم، وسيتم إرسال عبد الرحمن لمستشفيات أخرى وإجراء اللازم له وبعد تفكير قرر والدى الطفل أنهما لن يجريا له هذه العملية والتى ستكون رقم 14 بلا جدوى.

وفى السابعة من صباح اليوم التالى تلقوا اتصالا من غرفة العمليات بمجلس الوزراء وأخبروهم بقرارهم برفض عملية الترقيع، فتم إبلاغ والدى الطفل بالتوجه إلى مستشفى التأمين الصحى بمحافظة الفيوم لعمل تقرير حول الحالة لمعرفة مدى حاجتها للسفر للخارج، وبالفعل توجه والدى الطفل إلى مستشفى التأمين الصحى بالفيوم والتى حولتهم إلى مستشفى التأمين الصحى بالهرم، وتم عمل تقرير طبى بحاجة عبد الرحمن إلى إجراء عدة عمليات بوجهه وجهاز مد للأنسجة وعدة جلسات ليزر وأكثر من عملية ليديه، مع تركيب جهاز أطراف صناعية.

وبعد كتابة التقرير الطبى تواصلت معهم غرفة العمليات بمجلس الوزراء، وتم الاتفاق مع والدى الطفل على التوجه غدا الأحد إلى مستشفى غمرة العسكرية بالقاهرة لتوقيع الكشف على عبد الرحمن، وكتابة تقرير نهائى حول حالته، واتخاذ القرار اللازم لعلاجه.

وقالت والدة عبد الرحمن: أتلقى كل يوم ما يزيد عن 5 اتصالات من مجلس الوزراء لمتابعة عبد الرحمن وتوجيهنا والتأكد من ذهابنا للمستشفيات التى يتم تحديدها، وعندما أخبرتهم أننى أريد أن يسافر ابنى للعلاج بالخارج أخبرونى أنهم مسئولون عن عبد الرحمن ولن يتخلوا عنه حتى يتماثل للشفاء.

وتابعت والدة الطفل: الأمل عاد إلى قلبى مرة أخرى، وأنتظر بفارغ الصبر الوقت الذى سأتلقى فيه مكالمة منهم يخبروننى فيها بقرار سفر ابنى للعلاج بالخارج، وأشكر رئيس الوزراء على الاهتمام بحالة ابنى وأطلب منه أن يتم جميله بقرار سفره للعلاج بالخارج".

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