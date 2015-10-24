مصادر: مطالبات داخل حزب النور بسحب الثقة من برهامى ومخيون وبكار

قالت مصادر مطلعة بحزب النور، إن هناك حالة من السخط العام داخل الحزب، بسبب الفشل الذريع للحزب فى الجولة الأولى فى الانتخابات البرلمانية.

وأضافت المصادر، أن هناك مطالبات داخل حزب النور بسحب الثقة من قيادات كبرى داخل حزب النور على رأسهم الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية رئيس اللجنة الصحية بالحزب، والدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، ونادر بكار مساعد رئيس الحزب لشئون الإعلام.

وأوضحت المصادر، أنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالبة سحب الثقة، سيصعدون من مطالباتهم إلى خطوات أخرى، والمطالبة بتجميد نشاط الحزب والعودة للعمل الدعوى.

قيادات الدعوة السلفية توجه رسائل لقواعد النور بعد الفشل بالانتخابات.. سعيد الروبى يطالبهم بالدعاء لقيادات الحزب.. وبرهامى: البعض يسعى لدفعكم لليأس.. وقيادى سلفى: قصرتم فى إقناع التيار السلفى بانتخابنا

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