ضبط 1243 مخالفة مرورية و 13 متهما بحوزتهم أسلحة بالبحيرة

تمكنت حملة أمنية مكبرة بمحافظة البحيرة ، اليوم السبت ، من ضبط 1243 مخالفة مرورية و 13 متهما بحوزتهم أسلحة.

قاد الحملة ، اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة،اإستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤر إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعي ومتاجري وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة .

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والعميد حازم حسن وكيل المباحث عن ضبط 13 شخصا وبحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومواد مخدرة ، كما تم ضبط 68 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات .

كما تمكنت الحملة من ضبط 1243 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية و سير عكس الإتجــــاه و إنتهـاء رخصـة قيـادة .

كما تمكنت الحملة من ضبط السيارة رقم 164250 ملاكي القاهرة ماركه هيونداى موديل 1997 حمراء اللون قيادة " م.ش.م. " سباك ومقيم عزبة عمارة حوش عيسى بالكشف عنها تبين أنها تحمل شاسية رقم 37487 ، موتور رقم 505663 ومنصرف لها لوحات رقم 8597 س ق هــ والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 26004/2013/2013 جنح قسم المنتزه الإسكندرية عن بلاغ " حمدى عبدالحكيم محمد إبراهيم والمقيم سيدي بشر قبلي الإسكندرية .

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة و اللواء هانى خير ، مدير المرور ، والعميد مجدى محيى وكيل المرور، والرائد أمير السعدنى رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث .