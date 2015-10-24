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تعرف على العلاقة بين فيروس سى ومرض السكر

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تعرف على العلاقة بين فيروس سى ومرض السكر تعرف على العلاقة بين فيروس سى ومرض السكر
قال الدكتور عبد الخالق حامد عبد الخالق، أستاذ واستشارى أمراض السكر والجهاز الهضمى والكبد بالأكاديمية العسكرية، إن مرض السكر له علاقة وطيدة بأمراض الجهاز الهضمى وتأثيره على المعدة والأمعاء، والذى يترتب عليه حدوث حالات إمساك مزمن عند مرضى السكر، وكذلك حالات الإسهال الشديد.

ويستكمل د. عبد الخالق قائلا "هناك علاقة بين مرض السكر وأمراض الكبد، فكل مريض بالكبد عرضة للإصابة بالسكر والعكس"، حيث كانت أول إصابة بالسكر لمرضى فيروس C فى عام 1994.

وتابع د.عبد الخالق، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن أحد الأسباب زيادة أعداد مرضى السكر فى غالبا ما يكون الإصابة بفيروس c، حيث يصاب مرضى السكر به بسبب مقاومة الفيروس c للأنسولين، كما يختلف مرض السكر المصاحب لفيروس c من النوع الثانى عن السكر المعتاد فى الإصابة والمضاعفات، وكذلك فى علاجه، والتى تظهر مبكرا فى حالات فيروس c من خلال سوء التمثيل الغذائى للسكر، مما يؤدى لارتفاع السكر بعد تناول الطعام بحوالى ساعتين.

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