سقوط 3 مسجلين خطر كونا تشكيلاً عصابيًا لسرقة التكاتك فى القليوبية

تمكنت أجهزة أمن القليوبية من إلقاء القبض 3 مسجلين خطر كونوا فيما بينهما تشكيلاً عصابيًا تخصصا لسرقة التكاتك فى القليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة، حسب بيان مديرية أمن القليوبية ، حيث وردت معلومات لضباط مباحث مركز القناطر الخيرية أن المدعو "حافظ.م.ا" 24سنة عاطل ومقيم القناطر الخيرية السابق إتهامه في 8 قضايا سرقة مخدرات، آخرهم القضية رقم 4015 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2015م– سرقة توك توك ، و"محمدح.ع" 28 سنة عاطل ومقيم البرادعة - دائرة المركز السابق إتهامه في چ 2 قضية مخدرات أخرهما القضية رقم 6951 جنايات مركز القناطر الخيرية لسنة 2013م، و"إبراهيم ا.س" 18 سنة عاطل ومقيم ذات العنوان بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص في إرتكاب وقائع سرقات مركبات التوك توك والدراجات النارية بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء بأسلوب إستدراج قائديها بحجة توصيلهم.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم أمكن ضبطهم بأكمنة أعدت لذلك وبحوزتهم عدد 2 مركبة توك توك ودراجة ناريه ماركة دايون حمراء اللون وعدد 3 سلاح أبيض " 2 مطواه - سكين " وبمواجهتهم بما أسفرت عن التحريات والضبط أعترفوا بصحتها وأن مركبات التوك توك والدراجة النارية المضبوطين بحوزتهم من المستولى عليها والسلاح الأبيض المستخدم في ممارسة نشاطهم الإجرامى وبمناقشتهم أعترفوا بارتكابهم 5وقائع.

تم إتخاذ إجراءات كف البحث عن المركبات المضبوطة في حينه، تحرر عن تلك الإجراءات محضرًا ملحقًا بالمحاضر الأصلية وجاري العرض علي النيابة العامة.