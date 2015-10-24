500 جنيهًا غرامة لمن يلقى المخلفات خارج صندوق القمامة بشمال سيناء

أعلنت محافظة شمال سيناء عن تفعيل قرار محافظ شمال سيناء بفرض غرامة 50 جنيهًا مطلع الشهر المقبل لمن يلقى القمامة خارج صندوق القمامة.

ووفقًا للبيان أنه سيتم تنفيذ قرار المحافظ رقم 195 والقرار رقم 196لسنه 2015 الخاص اعتباراً من الاول من الشهر المقبل، سيتم فرض غرامة قدرها 500 جنيه لمن يقوم بإلقاء القمامه خارج صندوق القمامة أو خارج الأماكن المخصصة لتجميع القمامة أو من يقوم بفرز القمامه خارج المقلب العمومي أو من يقوم بحرق القمامة في أماكن مكشوفة، وغرامة 300 جنيه علي كل محل تجاري لا يخصص صندوق قمامة يتناسب مع حجم مخلفات نشاطة وفي حاله تكرار المخالفة يغلق المحل لمدة شهر بالشمع الأحمر.

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