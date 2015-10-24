علماء يحددون المشروب الأكثر ضررا على صحة الإنسان

يحرص الإنسان خلال حياته على مد جسمه بشكل يومي بالعديد من الأغذية والعصائر المتنوعة التي في الغالب ما يكون لها العديد من الفوائد الصحية حيث تغذي الجسم بالعديد من الفيتامينات والبروتينات وغيرها م المواد اللازمة لصحة الجسم,هذا ومن الشائع أن المشروبات الكحولية والمشروبات الإصطناعية هي التي لها الضرر الكبير على أجسامنا ولكن أصبح الآن هذا المفهوم خاطئا حيث أكدت إحدى الدراسات التي أجراها مؤخرا عدد من العلماء الأمريكيون والذين أكدوا أن جميع المشروبات الطبيعية التي يدخل الحليب كعنصر أساسي فيها قد تكون لها أضرار وخيمة على صحة الإنسان حيث تم إخضاع 100 طالب بالثانية للتجربة عن طريق تناول المشروب بطعم الشوكولاته ليتبين لهم فيما بعد أنه يحتوي على جرعات كبيرة من السكر والغلوكوز.

في مقابل ذلك قال العلماء قال العلماء المشرفين على الدراسة أن ضرر المشروبات الطبيعية التي تحتوي على الحليب وبها نسبة كبيرة من السكر قد تكون لها نفس تأثير المخدرات ويمكن أكثر من ذلك.

شبكةعيونالإخبارية

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