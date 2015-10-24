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قشر الليمون يعالج التهاب اللثة وقشر المانجو يقى من السرطان والسكر

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قشر الليمون يعالج التهاب اللثة وقشر المانجو يقى من السرطان والسكر قشر الليمون يعالج التهاب اللثة وقشر المانجو يقى من السرطان والسكر
تعتبر قشور الفواكه والخضراوات كنزا من الفوائد الصحية التى يمكن أن نستخدمها فى علاج الكثير من الأمراض ومن أبرز هذه الفواكه الليمون والمانجو.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعة، أوضح الخبراء أن قشر الليمون والمانجو يحتويان على العديد من المواد القادرة على وقف العديد من الأمراض، وهذا ما يوضحه عبر التقرير التالى:

1- قشر الليمون
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>تكتظ قشور الليمون بالعديد من الفوائد، كما أنها بمثابة مرطب طبيعى ومنظف للبشرة، وتساعد هذه القشور أيضاً على فقدان الوزن، ومنع المشاكل عن طريق الفم مثل الاسقربوط والتهاب اللثة وتحسين صحة العظام. كما أنها تحتوى على الليمونين، ومركبات مضادة للسرطان والمواد المضادة للأكسدة التى تقضى على السموم وتخفيف التوتر.

• طريقة تناوله
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>تقطع قشور الليمون ويتم رشها على السلطة والخضراوات تضيف طعما جديدا ولذيذا.

2- قشر المانجو
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>وجد الباحثون أن جلد المانجو يحتوى على الريسفيراترول، مما يساعد على حرق ويوقف إنتاج خلايا الدهون، كما يحتوى قشر المانجو أيضاً على كميات كبيرة من الكاروتينات، البوليفينول، أوميجا 3، أوميجا 6 والأحماض الدهنية غير المشبعة أكثر من لحمها.

ووجدت دراسة أخرى مركبات تتركز بشكل أكبر فى الجلد المانجو مثل مادة "كيرسيتين" التى تعمل على محاربة السرطان والسكرى وأمراض القلب.

• طريقة تناوله
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>قشر المانجو يمكن أن يؤكل نيئاً أو يمكن أن يتم عصره جنبا إلى جنب مع المحتوى الداخلى.

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مصر 365

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