تبرئة جاي زي من قضية سرقة لحن بليغ حمدي

برأت قاضية في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية مغني الراب الأمريكي جاي زي والمنتج Timbaland من الاتهام الموجه إليهما من أحد ورثة الموسيقي المصري الراحل بليغ حمدي بسرقة مقطع موسيقي من أغنية أداها الفنان الراحل عبدالحليم حافظ في خمسينيات القرن الماضي واستخدامه في أغنية Big Pimpin.

فبعد أسبوع من الشهادات المتقاطعة، أسقطت القاضية الفدرالية كريستينا سنايدر التهمة الموجهة من جانب أسامة فهمي قريب الموسيقي المصري الراحل.

وكان جاي زي قد مثل أمام محكمة لوس أنجلوس، يوم الأربعاء في الـ14 من تشرين الأول/ أكتوبر للإدلاء بإفادته في قضية التعدي على حقوق التأليف الخاصة بالموسيقار المصري الراحل بليغ حمدي.

يشار إلى أن Timbaland منتج أغنية Big Pimpin، لم يخفِ أنه وقع على هذا المقطع عند استماعه إلى إسطوانة موسيقية مجهولة المصدر، معبّراً عن اعتقاده بأن هذه الموسيقى ملكيّة عامة ولا حقوق مؤلف خاصّة بها.

وحاول أحد المقرّبين من Jay-Z حلّ هذا الجدل عبر دفع مبلغ مئة ألف دولار سنة 2001 لشركة EMI Arabia للإنتاج الموسيقي، صاحبة حقوق توزيع الفيلم، وتمّ تقاسم هذا المبلغ مع ورثة بليغ حمدي، الذي توفي سنة 1993، إلا أنّ أسامة فهمي، قريب الموسيقار الراحل، قرّر مقاضاة مغني الراب والمنتج الموسيقي للأغنية، معتبراً أن الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في السابق لا يحمل أيّ قيمة بنظر القانون المصري.

يونسيه تحتفل بعامها الـ34.. وميشيل أوباما أول المهنئين