المياه البيضاء.. شيخوخة العين

يعتبر «الكتاراكت» أو المياه البيضاء، أحد أكثر الأمراض التي تصيب كبار السن، وهو عبارة عن إعتام يصيب عدسة العين التي تكون شفافة، وتبدو العدسة في هذه الحالة مثل لوح من الزجاج متسخ بالغبار، وعادة ما يستغرق الأمر سنوات حتى يبلغ الاعتام حداً يمنع الضوء من الوصول إلى الشبكية وحينه قد يحدث فقدان للبصر.

الدكتور وهيب وهبة اختصاصي أمراض العيون، أوضح أن الإصابة بالمياه البيضاء عادة ما تقترن بفترة الشيخوخة، حيث تصبح عدسة العين أقل مرونة، وأكثر سمكاً، وتصبح الألياف المكونة للعدسة أكثر انضغاطا وأشد صلابة، وتبدأ جزيئات البروتين داخل العدسة في الالتصاق معاً.

أسباب

وأضاف أن هناك العديد من أسباب الاصابة بالمياه البيضاء تشمل التغيرات المرتبطة بالسن، والعامل الوراثي، وإصابات العين، فضلاً عن بعض العقاقير خاصة (الكورتيزون)، والمشاكل الصحية مثل البول السكري، واحتساء المشروبات الكحولية والتدخين، بالإضافة إلى التعرض للشمس لمدة طويلة الذي قد يسهم في أن يتعرض المرء لخطر أكبر، كما توجد حالات نادرة للإصابة، كما في حالة الأم الحامل، المصابة بالحصبة الألمانية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، حيث يولد الطفل مصاباً بالمرض.

وقاية

وأشار الدكتور وهبة إلى أنه لا يمكن تفادي الماء البيضاء عند حدوثها لأنها عبارة عن شيخوخة تصيب عدسة العين، لكن يمكن تفادي وقوع المياه البيضاء الخلقية بالوقاية الصحية بعد الحمل، وبتجنب تعاطي الحبوب والأدوية الضارة للجنين، وكذلك بتجنب إجهاد الجسم بالعمل الشاق، أيضاً بعدم الزواج من أفراد مصابين بأمراض في عيونهم يمكن أن يتوارثها الأطفال.

أعراض

وأوضح أن هناك أعراضاً يجب الانتباه لها لتحديد مدى الإصابة بالمياه البيضاء مثل حدوث تشوش غير مؤلم في الرؤية، وتغير مستمر في قياسات النظارة الطبية، فضلا عن رؤية مزدوجة في أحد العينين، واحتياج المريض الدائم لضوء ساطع للقـراءة، ووجود خفوت بالرؤية واصفرار الألــوان، ورؤيــة سيئــة أثنــاء الليـل.

علاج

ولفت إلى أنه لا يوجد علاج طبي يزيل المياه البيضاء أو يوقف تزايدها، لكن يمكن إزالتها بإجراء عملية جراحية، موضحاً انه من من الأفضل إجراؤها في أسرع وقت ممكن عند الصغار، تجنباً لحدوث كسل أو حول في العين المصابة، حتى ولو في الشهر الأول من الإصابة.

نصائح

فحص سنوي بعد الأربعين

ينصح أطباء العيون أنه يجب على كل فرد تعدى عمره الأربعين أن يفحص عينيه سنوياً، وعند ظهور المياه البيضاء يجب مراجعة الطبيب كل ستة أشهر، أو كلما طلب منه ذلك، كما يمكن إجراء العملية الجراحية في وقت مبكر بالنسبة لأصحاب الأعمال، الذين تؤثر المياه البيضاء على مجرى حياتهم.

الإكثار من اللحوم والخضروات

يؤكد الأطباء المتخصصون أهمية ارتداء واق من أشعة الشمس فوق البنفسجية؛ خاصة عند الخروج إلى الأماكن المفتوحة، مشددين على ضرورة الإكثار من تناول اللحوم والخضروات التي تساعد على التقليل من الإصابة بالمياه البيضاء، ويجب المحافظة على بقاء نسبة السكر في الدم طبيعية.

ارتداء نظارة قوية التحدب

بعد إزالة عدسة العين المعتمة - وهي نفسها المياه البيضاء - يجب استعمال نظارة طبية قوية التحدب، أو عدسة لاصقة، تقوم مقام العدسة ووظيفتها إيضاح الرؤية، وسيتحسن النظر بشكل ملحوظ بعد إزالة المياه البيضاء، خصوصا إذا خلت العين من أمراض سابقة كالمياه السوداء أو السكري أو تلف في الشبكية، أو غباش في القرنية.