بالفيديو كارثة كبرى في كلية اداب جامعة عين شمس رقص جماعي بين الطلبه والطالبات على اغانى المهرجنات

تداول الالاف من نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك وتويتر ” فيدو كارثي بطكافة المقايص يدل على مدى الفشل الادارى والاخلاقى الذى وصل إليه جامعت عين شمس واحده من اكثر الجامعات المصريه احتوائا للطلاب واكبرها من حيث المساحه وقدرتها الاستعابية , الجدير بالذكر ان الواقعه محل هذا المقال خاصة بكلية الاداب التى كانت تشهد مؤتمر يوضح من خلاله مخاطر الادمان على صحة الشباب وذلك قبل ان ينتهي به الحال لفرح شعبي كبير يتم به تشغيل اغانى المهرجنات الهابطه وما هى إلا دقائق معدوده وانقلبت المؤتمر رأسا على عقب ليتحول إلى حفلة رقص جماعي .

وحلو تلك الواقعه حاولة ادارة الكليه بعد توجيهات من رئيس الجامعه ان تحقق في الواقعه لتحاسب المتسببين فى خروج ذلك المؤتمر بهذا الشكل الهباط فى واحده من اكبر واعرق الجامعات فىافريقا بهذا المستوى المنحل في الاخلاق وسوف نقدم لكم الان من خلال هذا المقال الفيديو المتسبب فى كل هذا السخط بين النشطاء على حال التعليم المصري بالجامعات خاصه وان وزاره التربيه والتعليم هي الاخرى تم رصد بها عدت تجاوزات بالغة منذ بداية العام الدراسي 2015/2016 والتى تدل على فشل المنظومه التعليميه بالكامل سواء فى المدارس او الجامعات .

شبكةعيونالإخبارية

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