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23 ألف مواطن تقدموا لحجز شقق دار مصر..و38000 اشتروا كراسات الشروط

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23 ألف مواطن تقدموا لحجز شقق دار مصر..و38000 اشتروا كراسات الشروط 23 ألف مواطن تقدموا لحجز شقق دار مصر..و38000 اشتروا كراسات الشروط
كشفت مصادر مطلعة ببنك التعمير والإسكان، أن عدد من قاموا بدفع مقدمات حجز وحدات المرحلة الثانية بمشروع الإسكان المتوسط وصل لـ23 ألف مواطن منذ فتح باب الحجز.

وأضافت المصادر، لـ"اليوم السابع" أن هناك نسبة إقبال كبيرة من المواطنين لحجز وحدات مشروع دار ، خاصة مدن أكتوبر والشيخ زايد ودمياط الجديدة والعاشر من رمضان.

وحول عدد من قاموا بشراء كراسات الحجز، أكدت المصادر، أن عدد من قاموا بشراء كراسات الحجز حتى الآن وصل إلى 38 ألف مواطن.

وكانت وزارة الإسكان، قد أعلنت عن طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع دار مصر التى تتضمن نحو 25 ألف وحدة سكنية فى 12 مدينة جديدة فى مقدمتهم الشيخ زايد وأكتوبر والقاهرة الجديدة والشروق والعبور و15 مايو.

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مصر 365

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