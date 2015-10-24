الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس غير مستقر غربا، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، على السواحل الشمالية الغربية، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة، والطقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

والرياح أغلبها جنوبية شرقية تنشط على شمال البلاد وعلى البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

-وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر..

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القاهرة

الإسكندرية

أسوان

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الصغرى 25 والعظمى 32، وفىالصغرى 20 والعظمى 29، وفىالصغرى 26 والعظمى 40.