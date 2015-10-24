73%من القراء يتوقعون نجاح جهود الحكومة فى السيطرة على أزمة الدولار

فى استطلاع للرأى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح جهود الحكومة فى السيطرة على أزمة الدولار بالأسواق؟"، توقع غالبية القراء نجاح جهود الحكومة فى السيطرة على أزمة الدولار.

وتوقع 73% من القراء نجاح جهود الحكومة فى السيطرة على أزمة الدولار، فى الوقت الذى استبعد فيه 26% من القراء نجاح الحكومة فى السيطرة على أزمة الدولار، بينما أعرب 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.