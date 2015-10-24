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إجراء القرعة العلنية على حجز 5000 قطعة أرض بـ10مدن جديدة منتصف نوفمبر

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إجراء القرعة العلنية على حجز 5000 قطعة أرض بـ10مدن جديدة منتصف نوفمبر إجراء القرعة العلنية على حجز 5000 قطعة أرض بـ10مدن جديدة منتصف نوفمبر
كشفت مصادر مطلعة ببنك التعمير والإسكان، أنه من المقرر أن يتم إجراء القرعة العلنية على المتقدمين لحجز 5000 قطعة أرض التى أعلنت عنها وزارة الإسكان فى 10 مدن جديدة وذلك منتصف الشهر المقبل.

وأضافت المصادر، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن سبب تأخير تحديد موعد لإجراء القرعة حتى الآن هو ارتفاع أعداد المتقدمين والذين وصلوا لـ174 ألف مواطن، بجانب اعلان الوزارة عن المرحلة الثانية لمشروع دار وفتح باب التقدم.

وأشارت المصادر، إلى أنه جارى حاليا تسجيل بيانات المتقدمين وإعداد قاعدة بيانات بالأسماء وفرز المتقدمين واستبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط، وخاصة الذين حصلوا على قطع أراضٍ قبل ذلك.

وأوضحت أن عدد المتقدمين لحجز الأراضى بمدينة 6 أكتوبر وصل لـ43 ألف مواطن، و21 ألف مواطن لمدينة بدر، و35 ألف مواطن تقدموا لحجز الأراضى بمدينة العاشر من رمضان، ووصل عدد المتقدمين لمدينة الصالحية الجديدة إلى 4 آلاف مواطن، و16 ألف مواطن لمدينة السادات، و5.500 مواطن تقدموا لحجز أراضى مدينة بنى سويف الجديدة، و600 مواطن فقط لمدينة أسيوط الجديدة، و800 مواطن لمدينة طيبة الجديدة، و2.600 مواطن لمدينة قنا الجديدة، و6.500 لمدينة العبور.

وكانت وزارة الإسكان، قد أعلنت عن طرح 5 آلاف قطعة أرض فى 10 مدن جديدة؛ وهى: "6 أكتوبر، والعاشر من رمضان وبدر، والعبور، والسادات، والصالحية الجديدة، وبنى سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وطيبة الجديدة، وقنا الجديدة".

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مصر 365

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