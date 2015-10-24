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كيرى يلتقى عباس اليوم غداة صدامات جديدة فى الأراضى الفلسطينية

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كيرى يلتقى عباس اليوم غداة صدامات جديدة فى الأراضى الفلسطينية كيرى يلتقى عباس اليوم غداة صدامات جديدة فى الأراضى الفلسطينية
يلتقى وزير الخارجية الأميركى جون كيرى السبت فى عمان الرئيس الفلسطينى محمود عباس غداة يوم من الصدامات التى اوقعت اكثر من 140 جريحا فى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وهذا اللقاء يأتى فى وقت يواجه فيه رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتانياهو والسلطة الفلسطينية ضغوطا من المجتمع الدولى القلق من احتمال اشتعال الوضع بشكل معمم.

الى ذلك تأتى زيارة كيرى إلى عمان فيما ابرمت روسيا والأردن حليف الولايات المتحدة اتفاقا لتنسيق العمليات العسكرية فى الاجواء السورية. والإعلان المفاجىء لهذا الاتفاق تم الجمعة فى فيينا اثناء اجتماع رباعى حول الأزمة السورية علما بان زيارة كيرى كانت مقررة قبل هذا الاعلان.
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