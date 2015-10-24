التحالف يشن 16 ضربة جوية ضد «داعش» في العراق وسوريا

قالت قوة المهام المشتركة إن طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذت 16 ضربة جوية ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش بالعراق وسورية.

وقال التحالف في بيان أمس إن طائراته شنت 15 غارة قرب سبع مدن بالعراق منها الموصل والرمادي استهدفت مقاتلين وأسلحة ومبانيا وأهدافا أخرى تابعة للتنظيم. وأضاف البيان إن طائرة بدون طيار دمرت مركبة ومنصة إطلاق قذائف مورتر تابعة للتنظيم قرب مارع في سورية. وقالت وكالة فارس للأنباء أمس إن حارسا شخصيا للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد قتل في سورية بينما كان يدافع عن مزار ديني قرب مدينة حلب -حسب قولها-.

وقالت الوكالة "قتل عبدالله باقري نياراكي -الذي كان لفترة حارسا للرئيس محمود أحمدي نجاد- قرب حلب"، ويعتقد أنه عضو في الحرس الثوري الإيراني.