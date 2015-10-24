مدير أمن الغربية يتفقد السكة الحديد فى كفر الزيات

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية فى جولة مفاجئة، السكة الحديد بكفر الزيات، رافقه اللواء حسام خليفة حكمدار الغربية واللواء موسى زيدان مساعد المدير لفرقة شرطة كفر الزيات، لمتابعة مدى انتظام الخدمات الأمنية.

وقام مدير الأمن بتوجيه الضباط والقوات بملاحظة الحالة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وإجراء الاستيقاف القانونى وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن والتأكيد على شدة اليقظة وتوخى الحذر فى التعامل مع المترددين على المنشآت المهمة، والتأكيد على احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

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