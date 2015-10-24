غدًا.. انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى "الإسكندرية للإعلام"

تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من منتدى الإسكندرية للإعلام غدًا الأحد، تحت عنوان "ريادة الأعمال فى مجال الإعلام"، والذى تنظمه مؤسسة الإسكندرية للتنمية الثقافية والسياحية، بالتعاون مع المعهد السويدى، بحضور عدد من قناصل الدول والشخصيات العامة.

يفتتح المنتدى كل من بيتر ويديرود، مدير المعهد السويدى بالإسكندرية، وأحمد عصمت، المدير التنفيذى للمنتدى، بحضور عمداء كليات الإعلام، ولفيف من الصحفيين والإعلاميين، وعدد من العاملين بالمجتمع المدنى، والثقافى بالإسكندرية.

ويتحدث خلال الافتتاح الإعلامى شريف عامر، عن ارتباط الرؤى الشخصية لتطوير مجال ريادة الأعمال فى مجال الإعلام والفرص والتحديات التى يواجهها سوق العمل.

وتضم الدورة الثالثة لمنتدى الإسكندرية للإعلام هذا العام مشاركين من 10 دول عربية، وهم من أصحاب المشروعات والمبادرات الإعلامية بمختلف وسائل الإعلام المسموع، والمرئى، والمكتوب، والإلكترونى.

وقال أحمد عصمت، المدير التنفيذى للمنتدى، إن دورة هذا العام من المنتدى تستكمل مسيرة الدورات السابقة، وتناقش موضوع ريادة الأعمال فى مجال الإعلام من خلال أربع محاور رئيسية هى؛ ريادة الأعمال والابتكار، إدارة المؤسسات الإعلامية والتسويق، إدارة وبناء هيكل المؤسسات، المحتوى الإعلامى.

وأضاف فى تصريحاتٍ له أن ورش وجلسات العمل ستناقش العديد من النماذج والمبادرات الإعلامية فى الدول العربية والسويد للوقوف على أفضل التجارب بما يتوافق مع المجتمع الذى تقدم له المؤسسة خدماتها؛ بهدف تحقيق التنمية والاستدامة.

وأوضح عصمت أن عدد من المدربين المتخصصين فى مجال إدارة المؤسسات الإعلامية والإعلام المحلى من السويد ومصر ولبنان والأردن سيشاركون فى الجلسات، لتحقيق رؤية أفضل للمشاركين بهدف الاستفادة من مجريات السوق المحلى للإعلام وفهم طبيعته واحتياجاته لتقديم منتج إعلامى يحقق الرواج.

وأكد بيتر ويديرود، مدير المعهد السويدى بالإسكندرية أهمية مهارات الاتصال فى بناء رؤية واضحة وتدعيم الأفكار البناءة لتطوير المجتمع، مضيفًا أن "أهمية التواصل الجيد لرواد الأعمال يمثل الفارق الواضح بين التواجد الفعال فى المجتمع وعدم التواجد على الإطلاق، وعليه فنحن سعداء لاستضافة فعاليات هذا المنتدى الهام".

المنتدى ليس مؤتمراً تقليديا ولكنه مساحة مفتوحة وملتقى لتبادل الخبرات والآراء والتدريب العملى التفاعلى المتقدم لتغطية كافة الأنشطة والإعلام المجتمعى.

واستقبل المنتدى هذا العام 421 استمارة مشاركة من مختلف أنحاء الوطن العربي؛ وخضعت عملية اختيار المشاركين من لجنة ضمت خبراء الإعلام وقد بنيت آليات الاختيار على أسس وقيم علمية وعملية واضحة؛ خضع لها الجميع لبناء التجانس وتحقيق الاستفادة من هذا التجانس بهدف تلقى المعلومات ومناقشتها وتطوير الأفكار الداعمة لها.

أنُشئ منتدى الإسكندرية للإعلام، حرصًا على رفع مستوى الأداء العملى للكفاءات الإعلامية بمختلف مجالاتها (صحافة– إذاعة– تلفيزيون– الإعلام الإلكترونى)، وصولاً إلى مصداقية ومهنية حقيقة وبخاصة بالإعلام المحلى فى مصر.

وعقدت الدورة الأولى من المنتدى فى الفترة من (14 إلى 16 مايو 2013) تحت عنوان "الإعلام المحلى والتنمية"، بهدف خلق حوار بين فئات مختلفة من الإعلاميين لتبادل الخبرات العملية بينهم من العاملين داخل جمهورية مصر العربية.

وعقدت الدورة الثانية من المنتدى فى الفترة من (28 إلى 30 إبريل 2014) تحت عنوان "الإعلام المجتمعى فى الوطن العربي" كمرحلة توسعت لمناقشة قضايا الإعلام المجتمعى فى مختلف التجارب والخبرات العملية فى 13 دولة عربية، بمشاركة 25 محاضر وخبير إعلامى عربى.

واهتمت دورتى المنتدى الأولى والثانية بالتركيز على عدة موضوعات منها (الإدارة الإعلامية– الفنون التحريرية– أدوات وآليات الإعلام الإلكترونى)، ومدى ارتباطها بالإعلام والمجتمع المحلى.