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أحد أبطال حرب أكتوبر بالغربية يستغيث بالرئيس لعلاج زوجته القعيدة

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أحد أبطال حرب أكتوبر بالغربية يستغيث بالرئيس لعلاج زوجته القعيدة أحد أبطال حرب أكتوبر بالغربية يستغيث بالرئيس لعلاج زوجته القعيدة
حالة من الإحباط واليأس الشديد أصابت عطية محمد إسماعيل ابن قرية كفر المحروق مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، والذى كان ضمن قوات المظلات، بعد أن فشل فى علاج زوجته المريضة بمرض فى المخ أقعدها عن الحركة، ورفض المستشفيات فى طنطا استقبالها وتوفير خدمة طبية لها.

"اليوم السابع" التقى بالمحارب القديم داخل منزله فى قرية كفر المحروق بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

وقال عطية، أنا أحد المحاربين القدماء شاركت فى "الكوماندز الانتحارى" فى فرق الصاعقة وفرقة المظلات ووحدة الإبرار الجوى والاقتحام الجوى والتى كانت مهمتهم خلف خطوط العدو وأصبت فى حرب أكتوبر، ووقفت زوجتى بجانبى حتى تماثلت الشفاء وتم تكريمى وزملائى لما حققناه خلف خطوط الجيش الإسرائيلى.

وأضاف، كنت أعيش أنا وزوجتى وأولادى فى سعادة وحب حتى أصيبت زوجتى مؤخرا بمرض جعلها جليسة الكرسى المتحرك ولا تستطيع الحركة والكلام، طرقت جميع الأبواب حتى تمكنا من معرفة الذى أصابها وهو ورم بالمخ، وأكد لنا الأطباء أنها تحتاج إلى الدخول إلى مستشفى حكومى لتلقى العلاج، وتوجهت بزوجتى إلى معهد الأورام بطنطا وأغلق الأطباء الأبواب فى وجهنا وقالوا لنا ملهاش علاج عندنا، وتوسلت إليهم لإدخالها لإنقاذها وتوفير علاج إلا أن التوسلات لم تفد بشىء.

واستكمل، توجهت لمستشفى طنطا الجامعى، ولكن الأطباء رفضوا أيضا استقبالها وقاموا بتحويلها إلى العيادة الشاملة بالجامعة، والتى رفضت أيضا استقبالها وعرض علينا طبيب إجراء الكشف الطبى فى عيادة رئيس قسم المخ والأعصاب الخاصة، والذى بدوره يقوم بكتابة خطاب تحويل لمستشفى طنطا الجامعى وشعرت بالأمل من خطاب التحويل، إلا أن الأمل لم يستمر كثيرا ورفضت المستشفى استقبال زوجتى.

وقال عطية، "أنا زعلان إنى خدمت الدولة وحاربت ودافعت عن أرضها والدولة تتجاهلنى"، موجها رسالة للرئيس ورئيس الوزراء لعلاج زوجته القعيدة وإخراجهم من حالة الإحباط التى تعيش فيها الأسرة بالكامل".

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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